Técnico do Chelsea teme desgaste dos jogadores na Copa do Mundo

reuters 05/08/2022 - 11:55 Compartilhe

(Reuters) – O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, expressou preocupação de que os jogadores possam ser afetados nos meses antes e depois da Copa do Mundo no Catar, dizendo que as emoções e exigências do torneio podem deixar os atletas esgotados.

A temporada 2022-23 da Premier League será interrompida a partir de 12 de novembro para acomodar a Copa do Mundo, que vai de 21 de novembro a 18 de dezembro, e será retomada após o dia de Natal.

“Não faz muito sentido”, disse Tuchel a repórteres nesta sexta-feira. “Os jogadores já estão muito focados na Copa do Mundo, o que é bom porque eles entram em forma e se cuidam.”

“Mas também é uma coisa ruim porque eles estão focados na Copa do Mundo e não apenas aqui. Vamos ver como isso influencia os jogadores e suas performances em outubro quando estiver mais perto.”

“Isso terá um enorme impacto emocional e físico nos jogadores, eles voltarão esgotados. Grandes sucessos e grandes decepções também podem esgotá-los mentalmente. Estou um pouco incerto sobre tudo isso”, completou.

Tuchel não quis estabelecer metas para o Chelsea na nova temporada, dizendo que eles ainda são um clube em transição após sua aquisição, liderada por Todd Boehly e pelo grupo Clearlake Capital.

“Não quero diminuir nossas ambições. Mas não quero nos pressionar”, afirmou Tuchel.

O Chelsea começa sua campanha na Premier League contra o Everton no sábado.

(Reportagem de Aadi Nair em Bangaluru)