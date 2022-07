Técnico do Chelsea descarta contratar Cristiano Ronaldo, diz imprensa inglesa

Cristiano Ronaldo segue com seu futuro incerto no futebol. Atualmente no Manchester United, mas oferecido por seu empresário ao Paris Saint-Germain recentemente, o craque português teria sido rejeitado pelo Chelsea, segundo publicou a imprensa inglesa nesta quinta-feira.

Técnico do clube londrino, Thomas Tuchel seria contra a contratação do atacante. Jorge Mendes, agente do jogador, ofereceu seu atleta a Todd Boehly, um dos novos donos do clube e presidente atualmente, assim como o fez para o PSG. Mas o treinador vetou a negociação.

De acordo com o jornal Daily Mail, Tuchel estaria focado no trabalho coletivo do time, sem dar destaque para individualidades, que seria o caso de Cristiano Ronaldo. Na avaliação do técnico, a chegada de Raheem Sterling, vindo do Manchester City, seria o suficiente para reforçar o ataque do Chelsea.

As especulações de que o clube de Londres poderia ser o novo destino de Cristiano Ronaldo aumentaram durante a última semana. Insatisfeito com o seu desempenho e o do Manchester United em 2021-2022, as ações do atacante levam a entender que está em busca de um novo clube. Além das conversas de Jorge Mendes, CR7 não compareceu à primeira semana de treinamentos na pré-temporada do United.

Segundo a imprensa inglesa, Cristiano já informou que não deseja seguir em Manchester no próximo ano. Aos 37 anos, o português tem contrato até junho de 2023. Na última temporada, disputou 37 partida pelo United, com 24 gols marcados e três assistências.