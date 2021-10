Técnico do Barcelona sobre ‘El Clásico’: ‘Temos que jogar sem medo’ Ronald Koeman vê equipe blaugrana em um bom momento na temporada e está confiante na véspera da partida contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, pediu para que sua equipe jogasse sem medo no clássico contra o Real Madrid, neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília) pela La Liga. O comandante holandês vê o clube catalão em um bom momento na temporada e está confiante.

– Temos que jogar sem medo, mostrar que podemos ganhar e demonstrar essa vontade desde o início. A gente vem de duas vitórias e temos boas sensações. Espero ver o estádio cheio, com um grande ambiente e que a gente disfrute – disse Koeman.

Os culés não vivem um bom início de temporada até o momento. No Campeonato Espanhol, o time da Catalunha ocupa apenas a 7ª colocação. Já na Champions League, após derrota nas duas primeiras rodadas, a equipe está no 3º lugar do Grupo B.

Por outro lado, o Real Madrid vive uma fase melhor apesar de ter sofrido duas derrotas nos três últimos jogos. No entanto, os merengues contam com Vinícius Júnior e Benzema para fazer valer o favoritismo dado pela imprensa espanhola.

