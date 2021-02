Técnico do Barcelona critica capa da France Football que estampa Messi com a camisa do PSG

O clima para a partida entre Barcelona e PSG válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões está cada vez mais tenso. Isso porque a capa da revista francesa France Football desta segunda-feira é o astro do Barça Lionel Messi vestido com a camisa do Paris Saint-Germain. A publicação sugere que o camisa 10 da seleção argentina pode ser um dos reforços do time da capital francesa para a próxima temporada. Quem não gostou nada foi o técnico do Barcelona, Ronald Koeman.

– Não sei por que o fazem. Se querem falar sobre Leo e o seu futuro, que falem. Não é importante para mim. O que nos compete fazer é preparar os jogos com Sevilha e Alavés. Na terça-feira enfrentaremos o PSG pela Champions e aí a gente vê o que acontece.

Ronald Koeman não se limitou a criticar a revista francesa. O treinador do Lyon, Rudi Garcia, disse que o holandês fez o mesmo com o atacante Memphis Depay, que é apontado como alvo do Barcelona.

– Parece que gosta de falar na imprensa e ser protagonista. Rudi García não é um homem importante para mim.

