Técnico do Athletico dispara contra Abel Ferreira após derrota para o Palmeiras na Recopa: ‘Idiotice’ Comandante português do Palmeiras chutou garrafa de água em direção a rivais após gol, gerou princípio de confusão e acabou expulso

Em uma partida marcada pela ausência de cartões dados aos jogadores, o técnico Abel Ferreira acabou se ofuscando na inédita conquista da Recopa Sul-Americana do Verdão ao ser expulso por chutar uma garrafa de água na direção do banco do Athletico-PR após o segundo gol na vitória do Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque.

Após Danilo sacramentar o placar final aos 42 minutos do segundo tempo, Abel, que já tinha levado cartão amarelo por reclamação na etapa inicial, tomou a infeliz atitude e acabou indo pro chuveiro mais cedo, despertando a ira dos paranaenses, que quase desencadeou uma confusão mais grave, estragando o final da partida.

No vestiário, o técnico do Furacão, Alberto Valentim, desabafou contra a atitude do colega português.

– Vocês viram o que o Abel fez? Desnecessário! Chutou água no nosso banco, pegou na mesa do delegado… Não sei que tipo de comemoração é essa. Sinceramente, desnecessário. Tem que perguntar para ele o que foi essa idiotice que ele fez.

Pelo lado do Palmeiras, a solução foi minimizar o fato. Sem Abel poder ir à coletiva pela expulsão, sobrou para o auxiliar João Martins explicar o ocorrido. E a saída foi desconversar.

– Eu vou ser sincero, eu não vi o que aconteceu. Não posso falar sobre isso porque não vi. Nós tínhamos que acertar alguns problemas que estávamos tendo durante o jogo, estava falando com o Jailson e não sei o que aconteceu.

