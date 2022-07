Técnico do Arsenal rasga elogios para Gabriel Jesus após atacante brilhar em amistoso Camisa nove anotou três gols em duelo contra o Sevilla pela Emirates Cup







Mikel Arteta, técnico do Arsenal, elogiou a adaptação e o papel de Gabriel Jesus nos Gunners. Neste sábado, o atacante brilhou ao marcar três gols contra o Sevilla no último amistoso do clube londrino antes do início da Premier League.

– Você espera que isso (boa adaptação) aconteça, mas obviamente um jogador tem que se adaptar a uma nova cidade, a um novo clube, novos companheiros e ele fez isso de uma maneira muito rápida e natural. Você pode ver como eles o procuram em campo e o que ele é capaz de transmitir, então estou muito feliz.

O comandante também elogiou o papel do novo camisa nove em campo, mas também fez questão de destacar a participação de todo o elenco.

– O que estamos vendo é que todo mundo, não só Gabby, joga com essa intensidade e essa vontade de ganhar a bola, de promover erros (dos rivais) e de jogar o máximo possível no meio-campo adversário. Você não pode fazer isso se os jogadores na frente estiverem andando, eles não têm esse instinto e essa intenção de provocar coisas que nós queremos e Gabby é fenomenal nisso.

Na próxima sexta-feira, o Arsenal estreia na Premier League diante do Crystal Palace fora de casa. Até o momento, Gabriel Jesus já anotou sete gols em cinco partidas e tem um início de temporada animador para o torcedor dos Gunners.

