Técnico de Serena anuncia realização de torneio de tênis a partir de maio

O técnico de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, anunciou neste sábado que sua academia de tênis vai sediar um torneio da modalidade a partir de maio. A competição será disputada em cinco finais de semana e dará aos jogadores a chance de voltar às quadras durante a pandemia da covid-19.

A edição inaugural do Ultimate Tennis Showdown ocorrerá em Nice, no sul da França, e sem a presença de público. O evento obedecerá os requisitos de distanciamento físico para garantir a segurança dos jogadores, treinadores e de um limitado número de funcionários da competição.

O torneio começará no fim de semana dos dias 16 e 17 de maio, com a disputa de dez partidas. Como a competição se estenderá por cinco semanas, serão um total de 50 duelos entre maio e junho.

O australiano Alexei Popyrin, o 103º colocado no ranking da ATP e o belga David Goffin, o número 10 do mundo, vão disputar a partida de abertura. A lista completa de jogadores será anunciada em breve pelos organizadores.

Os torcedores poderão ouvir as conversas entre jogadores e treinadores. “Os fãs que assistirem em casa se sentirão mais próximos do que nunca das estrelas do tênis através de nossa forma envolvente”, disse Alex Popyrin, pai do tenista australiano e cofundador da liga independente.

A temporada do tênis foi suspensa em março devido ao surto de coronavírus, que infectou 2,2 milhões de pessoas e já provocou mais de 154 mil mortes. As competições seguirão interrompidas ao menos até o meio de julho.