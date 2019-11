Técnico de Portugal diz que Ronaldo está bem e confirma astro em jogo decisivo

O técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos, garantiu que Cristiano Ronaldo está bem para defender a equipe nacional contra a Lituânia nesta quinta-feira, às 16h45 (de Brasília), em casa, no Estádio Algarve, na cidade do Faro, pela penúltima rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. O confronto é decisivo para os atuais campeões continentais, que ocupam a vice-liderança da chave e contam com a presença do seu principal astro em campo.

A condição física do atacante se tornou preocupação depois que ele foi substituído durante as duas últimas partidas da Juventus, primeiro na vitória sobre o Lokomotiv Moscou, na Rússia, pela Liga dos Campeões, e depois no triunfo conquistado sobre o Milan no clássico do último domingo, em Turim, pelo Campeonato Italiano.

Porém, Fernando Santos ressaltou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva: “Se Ronaldo não estivesse apto (para jogar), eu não teria o convocado… Ele está bem e vai jogar, não há nenhuma dúvida sobre isso”. Em seguida, ao ser questionado se o atleta estava 100% bem para atuar, o treinador exibiu irritação. “Já respondi a esta questão”, avisou. “Não falarei mais de Cristiano Ronaldo. Essa é uma coletiva de imprensa sobre um jogo entre Portugal e Lituânia, não sobre Cristiano Ronaldo”, completou.

O atacante treinou normalmente com a seleção portuguesa nesta quarta-feira e mostrou que está, de fato, em condições de defender Portugal. Depois do clássico do último domingo, o técnico da Juventus, Maurizio Sarri, afirmou que precisou substituir o astro contra o Milan porque ele se queixou de um “pequeno problema no joelho”.

E agora Cristiano Ronaldo espera ser decisivo nesta quinta-feira para ajudar a seleção portuguesa a se manter na vice-liderança do Grupo B, fechando a zona de classificação à Eurocopa. Com 11 pontos, a equipe está apenas um atrás da Sérvia, terceira colocada, que em outro confronto do dia, também às 16h45 (de Brasília), vai encarar Luxemburgo, em casa. A Ucrânia, líder disparada da chave, com 19 pontos, já assegurou sua vaga no torneio continental.

Depois de enfrentar os lituanos, os portugueses fecharão campanha neste Grupo B contra os luxemburgueses, no domingo, fora de casa, às 11 horas (de Brasília). No mesmo dia e horário, a seleção sérvia vai enfrentar a Ucrânia, novamente atuando como mandante, contando com a possibilidade de pelo menos um tropeço dos portugueses em uma das suas próximas partidas. Fernando Santos, porém, está confiante de que o seu time vencerá estes compromissos e se garantirá na Eurocopa.

“Não existem jogos difíceis. Os jogos tornam-se mais ou menos difíceis dependendo do que fazemos. Somos favoritos e a equipe terá de mostrar isso mesmo dentro campo”, disse o comandante. “Acreditamos que vamos fazer dois bons jogos e vamos vencer. Sempre que jogam contra Portugal, os adversários têm a motivação extra para vencer o campeão da Europa e da Liga das Nações. Sabemos que vão defender e tentar surpreender em contra-ataques, mas se estivermos no nível dos jogos anteriores os gols vão aparecer. Depois pensaremos na partida com Luxemburgo. Temos de vencer estes dois jogos para lá (na Eurocopa) estar”, reforçou.