Técnico de Portugal diz não ter dúvidas sobre forma física de Cristiano Ronaldo

O técnico de Portugal, Roberto Martínez, afirmou não ter dúvidas nem preocupações sobre a forma física do atacante Cristiano Ronaldo, de 39 anos. “O foco, a reação à perda de bola e as posições defensivas de Cristiano foram perfeitos durante os últimos jogos”, afirmou o técnico espanhol. “Então não tenho dúvidas nem preocupações.”

Martínez foi questionado especificamente se o maior artilheiro da história da seleção portuguesa estava apto a “atacar e defender” durante 90 minutos, já que essa intensidade é uma das características do trabalho do treinador. “É importante para nós podermos atacar e defender com 11 jogadores. O Cristiano tem uma experiência brutal. Não há ninguém com uma experiência de jogar 5 Euros. É um jogador que sabe muito bem utilizar o espaço na área.”

Apesar das declarações, Martínez deixou claro que não consegue garantir que o atacante esteja preparado para atacar e defender durante todo o jogo. “O que acontece nestes torneios é que temos de avaliar todos os dias.”

Em busca de seu segundo título na competição, Portugal estreia na Euro da Alemanha no dia 18 contra a República Checa, em Leipzig. “O Cristiano teve 51 jogos e não teve problemas na temporada, mas o nível de clube não é o mesmo da seleção”, afirmou Martínez. “Ele mostrou que pode jogar a cada 4 dias, mas vamos avaliar isso durante o torneio”, completou. Pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo terminou com 50 gols em 51 jogos por todas as competições.

Após ser a única seleção a terminar as eliminatórias da Euro com 100% de aproveitamento, Portugal disputa nesta terça-feira contra a Irlanda seu último amistoso antes da Euro. No sábado, a equipe foi derrotada, em casa, pela Croácia por 2 a 1. Cristiano Ronaldo, que havia se apresentado no dia anterior, ficou no banco de reservas e não foi utilizado.