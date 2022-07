Técnico de ginástica acusado de abuso sexual será levado a julgamento

Na próxima quinta-feira (21), o ex-treinador de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes vai a julgamento. Acusado de abusos sexuais a ginastas, o profissional pode ser condenado e pegar de 54 até 150 anos de prisão.

Fernando será julgado em primeira instância e vai ser ouvido na audiência de instrução. Serão apresentadas as possíveis provas dos crimes e a decisão ficará para o juiz, o qual poderá condenar ou absolver o acusado. Carvalho foi enquadrado nos crimes de estupro de vulnerável e agravante pela relação de poder em relação às vítimas.

Como o processo corre em segredo de justiça na 2ª Vara de São Bernardo do Campo, para proteger as vítimas, somente quem sofreu os abusos e as testemunhas foram ouvidas pelo juiz até o momento. Agora, o acusado é quem deve contar sua versão do caso.

De acordo com os autos do processo, a vítima 1 tinha apenas 13 anos quando denunciou aos pais o comportamentos de Fernando, então treinador de ginástica do tradicional clube Movimento de Expansão Social Católica (Mesc), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O primeiro caso gerou uma espécie de reação de mais sete pessoas que foram à delegacia de defesa da mulher e do adolescente para revelar possíveis abusos do ex-treinador.

A reportagem do Fantástico exibiu que mais de 40 ginastas contaram ter sido vítimas dos abusos de Fernando entre 1999 e 2016. No entanto, apenas quatro foram colocadas como vítimas na ação contra o ex-treinador.

Apesar de ter sido banido da ginástica pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), a defesa de Fernando conseguiu uma liminar em 2020, a qual suspende a decisão do banimento até a decisão do seu recurso seja julgado pelo TJ-SE, estado onde está localizada a sede da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).