Técnico de futebol é preso antes de partida válida por campeonato no Maranhão

O técnico do Moto Club de São Luís, uma das mais tradicionais equipes do Maranhão, foi preso dentro do estádio Frei Epifânio, em Imperatriz (MA), antes de partida válida pela segunda rodada do campeonato estadual, nesta quarta-feira, 17. Márcio André Correia Cantanhede, conhecido como Marcinho Guerreiro, foi detido no aquecimento do time por supostamente não pagar pensão alimentícia.

O Moto Club estava já no estádio para disputar a segunda rodada do campeonato maranhense contra a equipe da Sociedade Imperatriz de Desportos, que estava marcada para às 20h15. Ainda no aquecimento das equipes, Marcinho Guerreiro teria descido ao vestiário quando foi detido. Um oficial de justiça e uma viatura já o aguardavam. Em contato com a IstoÉ, a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informou que o homem permanece sob custódia.

A acusação é de que Marcinho Guerreiro teria deixado de pagar uma pensão alimentícia. Em nota, o Moto Club afirmou que não tinha conhecimento de qualquer situação que envolvesse o profissional, e que após apuração dos fatos, tomaria as “medidas cabíveis”. Ao fim do jogo, a equipe visitante foi derrotada por 3×1 pelo Imperatriz com gols de Brunão, Wellington Júnior e Guilherme Gomes. O gol de honra do rubro-negro foi de Geovani.

Na quinta-feira, 18, o Moto Club de São Luís anunciou a demissão de Marcinho Guerreiro, afirmando que a decisão não possuía relação com a prisão, mas sim com os resultados do time em campo. “Mesmo se tratando de uma questão pessoal, (o clube) forneceu todo o suporte jurídico necessário para que a situação fosse resolvida”, afirmou a equipe, desejando sorte aos novos destinos do profissional.

