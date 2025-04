Técnico de algoz do Corinthians, que viralizou por elegância, vota com traje saudita

Após viralizar pela elegância na escolha dos ternos na Copa Libertadores, quando o Barcelona de Guayaquil eliminou o Corinthians na fase preliminar, Segundo Castillo – também conhecido por “Sir Second Castle” e “El Mortero Chocolate” – utilizou uma veste árabe e saudita neste domingo para votar no segundo turno das eleições presidenciais do Equador, que resultou na reeleição de Daniel Noboa.

Castillo utilizou um traje completo, com a guthra ou keffiyeh (lenço quadriculado na cabeça), igal (corda preta que segura o lenço) e o thobe (tradicional túnica branca). Ao redor do mundo árabe, cada país tem sua própria forma de se vestir, e seguem os preceitos da religião islâmica. A versão escolhida pelo treinador do Barcelona de Guayaquil é comum na Arábia Saudita, onde jogou durante sua carreira.

Antes de se tornar treinador do Barcelona e conquistar o mundo com seu estilo à beira do gramado, Castillo viveu 20 anos de sua vida como jogador profissional. Entre 2013/2014, defendeu o Al-Hilal – muito antes de o clube passar a receber investimento do governo saudita para a contratação de superestrelas, como Neymar. Surge daí o interesse do comandante equatoriano pela indumentária árabe.

O próprio Castillo publicou em suas redes sociais o momento em que entra na cabine de votação no Equador. Assim como no Brasil, o voto para presidente no país é secreto. Noboa, reeleito neste domingo, tem sua vitória contestada pela opositora Luisa González, que afirmou não reconhecer os resultados e pediu recontagem. Mesmo antes da votação, os dois lados trocaram acusações sobre fraude eleitoral, sem apresentar provas.

Desde que assumiu o comando do Barcelona de Guayaquil, Castillo opta por trajes finos na área técnica. Quando foi anunciado, utilizou colete e boina no vídeo divulgado pelo novo clube. Nesta semana, contra o River Plate, usou um terno rosa no Monumental de Núñez, em empate por 0 a 0 na segunda rodada do Grupo B.

Segundo o próprio treinador, a escolha de suas vestes passa por sua mulher, Brenda Castillo. “As mulheres são mais detalhistas nessas questões. Minha mulher é quem me ajuda com as roupas. Se ela me vê bonito, isso é mais do que o suficiente. Ela sempre se preocupa em como eu deveria estar vestido”, afirmou o treinador, em entrevista ao Diario Extra, em outubro de 2024 – quando havia assumido o comando da equipe, ainda de forma interina.

Contra o Corinthians, escolheu paletó e colete brancos, calças pretas, sapatos brilhantes e uma gravata borboleta preta, em uma “noite de gala” do Barcelona na vitória por 3 a 0. Na volta, em derrota por 2 a 0 na Neo Química Arena, mas que garantiu a classificação à fase de grupos, inverteu as cores, optando por tons escuros no paletó.

“Um olhar tão elegante e fora do comum – nenhum técnico jamais tinha ostentado algo tão completo na história do futebol – para sequestrar os olhos não só dos espectadores no estádio, mas de todo o mundo”, escreveu a Vogue, após a repercussão do estilo de Castillo. A publicação ainda destacou que, se Castillo fosse convidado, estaria de acordo com o tema do próximo Met Gala – definido como “Black Dandy”.

Após pendurar as chuteiras, Castillo trabalhou como assistente técnico do Barcelona entre 2022 e 2024, trabalhando ao lado de nomes como Ariel Holan e Fabián Bustos, treinadores argentinos que também tiveram passagens pelo Santos nos últimos anos. No final da última temporada, assumiu de maneira interina o comando da equipe após a saída de Holan.

Em seis jogos, somou três vitórias e três empates, desempenho que resultou em sua efetivação no comando da equipe. Castillo se tornou, ao começar a temporada 2025, o primeiro treinador equatoriano a iniciar um ano à frente do Barcelona de Guayaquil em 14 anos.

Desde então, são 21 partidas, com 13 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas – para o Corinthians, na Neo Química Arena, e diante do Independiente Del Valle, fora de casa, na semana em que poupou jogadores no Campeonato Equatoriano, pensando na Libertadores.