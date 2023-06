Técnico Dalic espera que Modric adie aposentadoria da seleção da Croácia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/06/2023 - 16:19 Compartilhe

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, pediu nesta segunda-feira (19) ao craque Luka Modric que adie a sua despedida da seleção e destacou a importância do veterano meio-campista para a equipe.

“Precisamos dele. Esta é uma geração que ainda não completou seu trabalho”, afirmou Dalic a repórteres na chegada ao aeroporto de Zagreb, depois de perder a final da Liga das Nações para a Espanha nos pênaltis (5 a 4 após empate em 0 a 0).

“Vamos deixá-lo descansar. Ele vai nos dizer o que pensa”, disse o treinador.

As palavras de Dalic surgem depois de Modric (37 anos) afirmar no domingo que já tem “uma decisão clara” sobre o futuro de sua carreira internacional.

“Não vou anunciá-la hoje”, disse o craque do Real Madrid no domingo, ao deixar o estádio De Kuip, em Roterdã.

Com Modric como destaque, a Croácia viveu seus melhores momentos no cenário internacional. Foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, perdendo na final para a França, e quatro anos depois chegou às semifinais do Mundial de 2022, onde foi eliminada pela Argentina. Na luta pelo terceiro lugar, a Croácia venceu o Marrocos.

A isto se soma agora o vice-campeonato da Liga das Nações, onde a Croácia só foi derrotada em uma emocionante disputa de pênaltis pela Espanha, cujo herói foi o goleiro basco Unai Simón, que defendeu duas cobranças.

