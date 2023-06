Técnico da seleção mexicana é demitido após somente quatro meses e uma derrota

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 14:37 Compartilhe

Durou somente quatro meses a passagem de Diego Cocca no comando da seleção mexicana de futebol. Contratado para substituir Tata Martino após queda na primeira fase da Copa do Mundo, o treinador assumiu em fevereiro e foi dispensado nesta segunda-feira após o terceiro lugar na Liga das Nações da Concacaf.

A Federação Mexicana de Futebol não aceitou a derrota por 3 a 0 nas semifinais diante dos Estados Unidos e optou por demitir Cocca. Curiosamente, foi a única derrota do argentino na direção da equipe.

“A Federação Mexicana de Futebol (FMF) anuncia, por meio de seu comissário, Juan Carlos Rodríguez, que encerra a gestão de Rodrigo Ares de Parga no comando das Seleções do México, e de Diego Martín Cocca e sua comissão técnica, diante da seleção masculina profissional do México”, informou a entidade.

Treinador e diretor de seleções foram contratados no mesmo dia e tinham como metas fazer o país brilhar e ganhar não apenas a Liga das Nações, como a Copa Ouro, agendada para o fim do mês. O primeiro fracasso já custou o emprego de ambos.

“A FMF agradece Rodrigo e Diego pelo trabalho e empenho durante este período e lhes deseja muito sucesso em seus projetos futuros. Para enfrentar o próximo compromisso da Copa Ouro, Jaime Lozano, que estava no comando do processo olímpico de Tóquio 2021, é anunciado como diretor técnico interino.”

Cocca somou vitórias contra Suriname e Guatemala, ambos por 2 a 0, e diante do Panamá na disputa do terceiro lugar da Liga das Nações, por 1 a 0. Foram mais três empates, diante de Jamaica e Camarões, por 2 a 2, além de 1 a 1 com os EUA. Os americanos foram os protagonistas da única derrota.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias