Técnico da Roma diz que deseja manter Dybala, alvo do São Paulo

ROMA, 27 DEZ (ANSA) – Em meio aos rumores de um possível interesse do São Paulo no atacante Paulo Dybala, o técnico da Roma, Claudio Ranieri, afirmou nesta sexta-feira (27) que deseja manter o jogador argentino no clube.

O atleta de 31 anos, campeão mundial em 2022, é um dos principais nomes da equipe da capital italiana e fez uma exibição de gala na goleada por 5 a 0 em cima do Parma. No entanto, o rendimento do sul-americano caiu em comparação com as duas primeiras temporadas.

O diretor esportivo da Roma, Florent Ghisolfi, garantiu que não há negociações em curso por Dybala e negou que o clube esteja em contato com outros times. Além disso, Ranieri quer manter o atacante, o zagueiro Mats Hummels e o volante Leandro Paredes.

“Se eu quero Dybala, Paredes e Hummels na Roma do futuro? Absolutamente que sim”, disse o comandante.

De acordo com o jornalista André Hernan, do UOL, a diretoria do São Paulo teria consultado a situação de Dybala. O caso agitou os torcedores do time, tanto que até o ex-Lazio Hernanes comentou em uma foto do atleta e o “convidou” para o Tricolor.

O site Calciomercato afirmou que a Roma não recebeu nenhuma proposta tangível, além de Dybala não ter pressa alguma de deixar os giallorossi. Já segundo o jornal Corriere dello Sport, a falta de negociações concretas levou a diretoria a mudar sua abordagem em relação ao argentino.

O periódico menciona que a possibilidade de extensão do vínculo de Dybala até 2027 passou a ser concreta, embora o clube estivesse anteriormente procurando vendê-lo para aliviar a folha de pagamento. (ANSA).