Técnico da Nigéria se diz ‘confuso’ com situação do atacante Umar Sadiq

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/01/2024 - 13:57

O técnico da Nigéria, o português José Peseiro, admitiu nesta quarta-feira (17) que está “confuso” com as notícias sobre o atacante Umar Sadiq, que pode voltar a jogar pela Real Sociedad, apesar de ter deixado a concentração da seleção em plena Copa Africana de Nações (CAN) por lesão.

“Também estou confuso”, declarou Peseiro em entrevista coletiva em Abidjan, após ser perguntado sobre como Sadiq conseguiu se recuperar da suposta lesão no joelho que o tirou da CAN.

“Hoje recebi um relatório do departamento médico da seleção que dizia que ele estava lesionado e não estaria recuperado em menos de 15 dias”, explicou.

“O relatório foi enviado ao clube e o clube disse que ele pode voltar a jogar, apesar de não descartar a possibilidade de cirurgia”, acrescentou Peseiro.

“Tivemos uma reunião com o departamento médico e o jogador queria ficar, mas era o último dia em que poderíamos substituí-lo. Decidimos fazer isso”, contou o treinador.

Sadiq jogou os últimos minutos do primeiro jogo da Nigéria na CAN (empate em 1 a 1 com a Guiné Equatorial) e aparentemente lesionou o joelho.

O atacante já tinha perdido toda a temporada passada por uma grave lesão de joelho.

“Estou feliz por ele, por ter se recuperado tão rápido, mas estou triste porque não poderá nos ajudar”, concluiu Peseiro.

O técnico da Real Sociedad, Imanol Aguacil, declarou nesta semana que foi a federação da Nigéria que tomou a decisão do retorno do jogador à Espanha e não descartou a hipótese de Sadiq jogar contra o Osasuna nesta quarta-feira, pela Copa do Rei.

