Técnico da França lembra da Arábia Saudita no Catar após ser alvo de zebra na Copa feminina

De pedra a vidraça. O técnico francês Hervé Renard sofreu neste domingo a vida dura de ser alvo de uma zebra. Comandando a equipe do seu país, o treinador viu do banco o empate sem gols de suas comandadas com a Jamaica na estreia da Copa do Mundo de futebol.

No feminino, a França é uma das favoritas ao título. A Jamaica tem como pretensão não ser goleada (o país marcou seu primeiro ponto em uma Copa).

“Não é o caso de preocupação. Muitos já começaram com vitória e não foram campeões. Já outros demoraram para largar e foram longe”, afirmou o francês lembrando justamente da Arábia Saudita em 2022. Na ocasião, no Catar, Renard comandou a equipe asiática responsável pela derrota da Argentina na estreia no Mundial em que justamente os argentinos acabaram campeões.

“É normal olhar para os pontos negativos, mas vou mirar nos positivos”, afirmou o francês, que se tornou a segunda pessoa a comandar uma seleção em dois Mundiais (masculino e feminino). O primeiro foi John Herdman, da Inglaterra (Nova Zelândia-07 e 11, com as mulheres, e Canadá-18, com os homens). “Temos que ter cabeça fria. Eu mantenho total confiança nas minhas atletas.”

A França está no Grupo F do Mundial disputado na Nova Zelândia e Austrália. Além das jamaicanas a chave tem Brasil e Panamá, que estreiam nesta segunda-feira. As francesas voltam a jogar no sábado contra as brasileiras.

