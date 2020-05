Técnico da Espanha critica jogos com portões fechados: ‘É dançar com a irmã’

O técnico da seleção espanhola, Luis Enrique, lamentou nesta quinta-feira a realização de jogos com os portões fechados em alguns países europeus. Na opinião dele, embora seja necessário ter o cuidado com a pandemia do novo coronavírus, o ambiente sem torcida e o silêncio do estádio deixam as partidas sem graça.

Em entrevista nas redes sociais, o espanhol disse ter visto os jogos do último fim de semana pelo Campeonato Alemão. Foi o retorno da competição, cercado por diversos cuidados em razão da pandemia do novo coronavírus. Todas as partidas foram disputadas com as arquibancadas vazias.

“Isto (portões fechados) é mais triste do que dançar com a própria irmã. Vi a Bundesliga e é lamentável. Ouvem-se os insultos e perde-se a intimidade dos bons momentos”, comentou o técnico. Luis Enrique manifestou, no entanto, ser necessário compreender que tal situação é necessária para poder se retomar o futebol.

“Temos de entender que o futebol é um grande negócio, que gera muito dinheiro e, apesar de tudo, ajuda a passar esta fase de confinamento”, afirmou o treinador. Assim como na Alemanha, o próprio futebol espanhol deve ser retomado em breve da mesma forma: sem torcidas no estádios.