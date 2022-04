Técnico da Bélgica não garante Lukaku e Hazard na Copa do Mundo e sugere mudança de clubes Hazard não tem espaço no Real Madrid e Lukaku perdeu espaço no Chelsea

Roberto Martínez, técnico da Bélgica, não garantiu as presenças de Lukaku e Eden Hazard na Copa do Mundo 2022. Em entrevista ao “The Sun”, o comandante espanhol sugeriu que uma mudança de ares para a dupla poderia ser positiva.

– Não vou julgar ou avaliar a condição de qualquer jogador até o verão, porque não é uma situação normal. Ainda faltam sete meses para a Copa do Mundo e você entrará em detalhes de como cada atleta se sente quando estivermos mais próximos (do torneio). Há muitos jogadores que irão mudar de clubes ou que irão se sentir diferentes no verão.

> Veja a tabela da Copa do Mundo



Nesse sentido, Martínez comentou especificamente dos casos de Lukaku, que perdeu espaço no Chelsea após chegar como a grande estrela da temporada, e Hazard, que não joga no Real Madrid.

– Lukaku precisa ser avaliado sobre como ele se sente em setembro, da mesma forma como Eden Hazard e outros. Mas ele é um dos jogadores para quem o verão pode ser um grande momento em sua carreira. Eu tenho um contato muito próximo com meus atletas. Nunca falaria para alguém o que fazer, mas compartilhamos pensamentos. Lukaku está em um bom lugar. Ele está comprometido.

Até o Mundial do Qatar, a Bélgica irá realizar seis partidas pela Nations League e pretende chegar com força na Copa do Mundo após ter sido semifinalista em 2018. Kevin De Bruyne segue sendo o grande protagonista da equipe de Roberto Martínez, mas espera contar com outros companheiros em boa forma para chegar longe novamente.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais