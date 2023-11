Técnico briga com Benzema e é demitido do Al-Ittihad, possível rival do Fluminense no Mundial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2023 - 23:24 Para compartilhar:

Os maus resultados acumulados nas últimas partidas e a relação turbulenta com o atacante francês Benzema levaram o técnico português Nuno Espírito Santos a ser demitido nesta terça-feira do comando do Al-Ittihad. O anúncio foi feito pelo próprio clube árabe.

A situação para Nuno ficou insustentável após a derrota para o Al-Quwa Al-Jawiya, do Iraque, pela Liga dos Campeões da Ásia. O treinador também acumulou uma discussão ríspida com Benzema. Um portal saudita chegou a revelar o que foi dito pelo técnico e pelo jogador.

“Você é um grande jogador, mas parece que tem preguiça de pressionar o adversário”, disse Nuno. “Não fale apenas comigo, fale com todo o grupo”, rebateu Benzema. “Você é o capitão da equipe, uma referência para todos os jogadores e o jogador mais importante. Você deve liderar e ser um modelo para todos eles”, completou o treinador.

O trabalho de Nuno à frente do Al-Ittihad não era dos piores. Com 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, a equipe está na sexta colocação no campeonato nacional, além de ser primeiro em seu grupo na Liga dos Campeões da Ásia.

O Al-Ittihad vai disputar o Mundial de Clubes, que terá início no próximo mês. Na primeira rodada vai encarar o Auckland City, da Nova Zelândia. Em caso de vitória, o segundo rival vai ser o Al-Ahly, do Egito. Uma possível semifinal poderá ser com o Fluminense.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias