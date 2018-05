Técnico brasileiro na Bolívia desabafa contra presidente da FBF: “falta seriedade”

Vinicius Eutrópio está preocupado com os rumos do futebol boliviano. No início desta semana, ele publicou um desabafo nas redes sociais reclamando dos erros de arbitragem cometidos contra o Bolivar, time que dirige desde o início do ano, no segundo jogo da semifinal diante do The Strongest. O treinador brasileiro foi duro: “Fica aqui a minha tristeza e pessimismo de um país que passei a admirar e gostar, mas que provavelmente terá muitas dificuldades para ir a uma Copa do Mundo”, escreveu.

Os motivos do desabafo: Eutrópio tem certeza que o Bolivar foi prejudicado no mata-mata. “No jogo de ida, vencemos por 1 a 0. Na volta, nos primeiros 20 minutos, seis dos nossos atletas receberam cartão amarelo. Um dos defensores do The Strongest, deixou de receber o segundo amarelo num lance claro. O juiz não marcou dois pênaltis bem nítidos. A partida terminou empatada em 1 a 1 e fomos eliminados com erros visíveis”, disse.

O técnico mineiro aponta para questões políticas que pesaram contra o Bolivar, time que tentava o tricampeonato. “Há dois meses, o presidente do The Strongest – César Salinas – foi eleito presidente da Federação Boliviana de Futebol. Ele colou o técnico do The Strongest – César Farias – para dirigir interinamente a seleção boliviana em três amistosos. O time tem seis atletas na seleção titular”, afirmou.

E Vinicius já vinha reclamando de erros em jogos anteriores. “Contra o Oriente Petrolero, não marcaram três pênaltis a nosso favor. Tivemos seis impedimentos anotados erradamente contra o Destroyers”, falou. Algumas mudanças promovidas por Salinas geraram suspeitas. Nas duas temporadas passadas, os árbitros das finais passavam por sorteio meia hora antes do jogo. Este procedimento acabou.

Nesta quinta-feira, as equipes do Bolivar e San Jose começam a disputa do terceiro lugar do torneio Apertura. O confronto vale vaga na Copa Sul-Americana de 2019. O time de Eutropio é ainda o bicampeão nacional. Ainda está na disputa da Sul-Americana deste ano. A partida vai mostrar se o protesto do técnico brasileiro vai pesar contra. Nesta quarta, o Strongest venceu o Jorge Wilstermann por 2 a 1, na primeira das duas finais.

Eutrópio está no comando do time do Bolívar desde janeiro. Já disputou 24 jogos. Ganhou 11, empatou sete e perdeu seis. O desabafo no perfil nas redes sociais é um alerta. “Estou preocupado pela seriedade que não vejo nas pessoas que estão comandando o futebol”.