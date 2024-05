Técnico Álvaro Pacheco chega ao Rio para comandar o Vasco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/05/2024 - 19:40 Para compartilhar:

O técnico Álvaro Pacheco desembarcou neste domingo, no Rio, para ser o novo treinador do Vasco. Por questões burocráticas, como obter o visto de trabalho, o treinador português de 52 anos ainda não vai comandar a equipe no duelo contra o Fortaleza, terça-feira, pela Copa do Brasil.

Pacheco chega ao clube carioca depois de rescindir o contrato com o Vitória de Guimarães. “Estou muito feliz por estar neste clube que é grande no Brasil e no mundo. Vontade de ajudar o Vasco a voltar aos títulos”, afirmou o técnico no desembarque, ainda no aeroporto.

“O objetivo agora é acertar tudo, conhecer o elenco, conhecer a estrutura e depois começar a trabalhar”, disse Pacheco, que assistirá das tribunas de São Januário o duelo contra o Fortaleza pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Quem ganhar passará de fase (o jogo de ida, na capital cearense, terminou 0 a 0).

No Campeonato Brasileiro, que teve duas rodadas suspensas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Vasco soma 6 pontos em seis partidas e ocupa a 13ª colocação.

O último técnico da equipe carioca foi o argentino Ramón Díaz, que caiu no último dia 27 depois de ser goleado por 4 a 0, em São Januário, pelo Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro.