Técnico alemão Matthias Jaissle vai comandar o saudita Al-Ahli

O jovem treinador alemão Matthias Jaissle, que comandou o RB Salzburg, da Áustria, assinou contrato com o saudita Al-Ahli para as próximas três temporadas, anunciou nesta sexta-feira (28) o clube de Jeddah em sua conta no Twitter (agora denominado X).

“Nosso novo técnico do time principal: Matthias Jaissle”, escreveu o clube de forma lacônica, acrescentando uma foto do treinador ao lado da mensagem que dizia ‘Bem-vindo’.

O técnico de 35 anos, considerado um dos mais promissores de sua geração, havia comandado por duas temporadas o Salzburg, pelo qual conquistou dois títulos do campeonato austríaco.

Além de Jaissle, outros treinadores europeus desembarcaram na Arábia Saudita nesta pré-temporada: o inglês Steven Gerrard no Al-Ettifaq, o português Jorge Jesus no Al-Hilal e seu compatriota Luis Castro (ex-Botafogo) no comando do Al-Nassr.

