Técnica de enfermagem é presa por desviar materiais para intubação

Na última quinta-feira (20), a Polícia Civil prendeu uma técnica de enfermagem suspeita de desviar medicamentos usados na intubação de pacientes com Covid-19 do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, localizado no Rio de Janeiro.

A mulher foi localizada em casa por agentes da 26ª DP (Todos os Santos), que receberam a denúncia contra a suspeita feita pelo ex-marido.

Na residência da técnica de enfermagem, os policiais encontraram diversos materiais utilizados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para intubação e sedação de pacientes, além de luvas, seringas, ataduras, antibióticos e sedativos.

A suspeita foi autuada pelo crime de peculato. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a funcionária foi afastada e o órgão vai abrir uma sindicância para apurar se o material encontrado pertence ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.

