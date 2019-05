Técnica da Itália anuncia convocação para Copa feminina

ROMA, 24 MAI (ANSA) – A treinadora Milena Bertolini anunciou nesta sexta-feira (24) as 23 jogadoras que defenderão a seleção da Itália na Copa do Mundo feminina, na França.

A Azzurre participará do Mundial pela primeira vez após 20 anos.

Na última edição que esteve presente, em 1999, nos Estados Unidos, a Itália foi eliminada na fase de grupos.

Entre as 23 atletas selecionadas, apenas uma não atua na Itália, a defensora Elena Linari, do Atlético de Madrid. No restante, a comandante da seleção italiana chamou jogadoras da Juventus, Milan, Roma, Fiorentina, Chievo e Florentia.

No último amistoso antes da Copa do Mundo, a Itália irá enfrentar a Suíça nesta quarta-feira (29), em Ferrara. Já no dia 1º de junho, as jogadoras da seleção feminina serão recebidas no Palazzo Madama, em Roma, pela presidente do Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Na Copa, a Itália está na chave C, ao lado de Austrália, Brasil e Jamaica. O pais da Oceania será a primeira adversária da Azzurre, no dia 9 de junho, em Valenciennes. Para avançar de fase, as italianas precisarão terminar entre as duas melhores colocadas do grupo ou entre as quatro melhores terceiras posicionadas.

Lista ? Goleiras – Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (Roma); Defensoras – Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina), Elena Linari (Atletico de Madrid), Linda Cimini Tucceri (Milan); Meio-campistas – Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (Roma); Atacantes – Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).(ANSA)