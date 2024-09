Tecladista do The Cure, Roger O’Donnell é diagnosticado com linfoma raro e agressivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2024 - 12:05 Para compartilhar:

O tecladista da banda The Cure, Roger O’Donnell, revelou que foi diagnosticado com um linfoma “raro e agressivo”. Em uma postagem nas redes sociais, o músico disse que o resultado da biópsia, que saiu em 2023, foi devastador.

“Eu ignorei os sintomas por alguns meses, mas finalmente fiz um exame e, depois da cirurgia, o resultado da biópsia foi devastador”, disse o músico.

Ele está respondendo bem ao tratamento, que já dura 11 meses. “Estou me tratando com alguns dos melhores especialistas do mundo e recebendo segundas opiniões e conselhos dos médicos que desenvolveram o remédio que tomei”, completou.

O’Donnell passou por imunoterapia e radioterapia. “Eu tive o privilégio de usar a mais recente imunoterapia ‘de ficção científica’ e alguns remédios que foram usados pela primeira vez há cem anos. A última fase do tratamento foi a radioterapia, que foi um dos primeiros tratamentos desenvolvidos contra o câncer.”

“Eu estou bem e o prognóstico é ótimo. O assassino bateu na porta, e nós não respondemos. O câncer pode ser combatido, mas es você for diagnosticado cedo o suficiente, tem uma chance bem melhor, então o que tenho a dizer é: faça exames. Se você acha que pode ter sintomas, vá examinar isso”, finalizou O’Donnell.

Roger O’Donnell faz parte do The Cure desde 1987. Ele deixou a banda em 2004 e voltou em 2011.

