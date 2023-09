Tebet volta a dizer que não há desenvolvimento sem Planejamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2023 - 17:38 Compartilhe

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que não há desenvolvimento sem planejamento. Um país que não planeja, de acordo com Tebet, não se desenvolve, não inclui e não reduz a desigualdade. “E o Brasil não faz isso porque não tem uma carta náutica”, disse a ministra que participa neste momento do 18º Fórum de Economia coordenado pelo Centro de Estudos do Novo Desenvolvimento da FGV-EAESP.

“Nos últimos quatro anos o planejamento foi uma carta fora do baralho”, disse Tebet para quem após a fusão do seu ministério ao Ministério da Economia no governo passado o Brasil passou a deixar de ouvir seus concidadãos e, com isso, a gastar mais.

De acordo com ela, nos últimos quatro anos as crianças do maior produtor de laranja do mundo tomavam suco em pó nas escolas e nenhuma casa popular foi feita em parceria com a Caixa Econômica. Ela também citou a PEC dos Precatórios que permitiu o governo a não pagar precatórios, levando as pessoas que tinham direito a recebê-los novamente para a fila.

