Tebet reitera que Orçamento deve chegar ao Congresso até as 18h; Pacheco está fora de Brasília

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 14:33 Compartilhe

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, justificou que o pronunciamento conjunto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no período da tarde desta quinta-feira, 31, sobre a proposta de Orçamento para 2024, foi a alternativa à entrega presencial devido à ausência de autoridades no Congresso. Tebet disse que ela e Haddad haviam combinado com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), mas optaram pela entrega virtual, que deve ocorrer até 18 horas desta quinta.

“Estávamos preparados para ir ao Congresso Nacional e em função de agenda do próprio presidente Rodrigo Pacheco, fora de Brasília, e do vice-presidente, Vital Veneziano do Rego, mudamos para este pronunciamento”, disse a ministra.

Tebet reiterou que o Orçamento deve chegar ao Congresso até as 18 horas, o que possibilitará a tradicional coletiva com os técnicos dos ministérios da Fazenda e Planejamento ainda à noite, por volta das 19 horas, do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2024.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias