Tebet: equipe trabalhará na agenda de gastos; há coisas que não precisam constar no Orçamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/06/2024 - 14:07 Para compartilhar:

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira que a equipe econômica está avaliando o que já constará do projeto de lei orçamentária de 2025 com relação à agenda de revisão de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrou que medidas podem ser administrativas, mas, se dependerem de lei, terão que ser aprovadas neste ano para terem efeitos em 2025.

“A equipe vai trabalhar nisso, tem coisa que nem precisa constar do Orçamento”, respondeu Tebet.

A ministra endossou a fala de Haddad ao pontuar que o trabalho sobre a revisão de despesas está sendo intensificado, seja pela ótica da qualidade dos gastos públicos ou pela ótica de corte de despesas.

“Quando estamos falando de revisão de gastos tributários, seja pela ótica da qualidade, seja pela ótica do corte de gastos, estamos trabalhando para um futuro que está chegando que é o ano de 2025. Alguma coisa vamos precisar colocar na Lei Orçamentária, ou não. Tudo está sendo discutido, e a LOA vocês sabem que está aí”, disse Tebet.