Tebet e Pochmann se reúnem em SP e conversam sobre mudança demográfica brasileira

31/07/2023 - 17:35

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reuniu-se nesta segunda-feira, em São Paulo, com o economista Marcio Pochmann, indicado pelo governo para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O encontro não constava da agenda oficial da ministra de hoje.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do ministério, Tebet e Pochmann conversaram a respeito de preocupações comuns sobre a acelerada mudança demográfica brasileira revelada pelo Censo 2022 e os desafios que ela impõe para o futuro do Brasil. Também discutiram sobre uma agenda inicial de trabalho para o IBGE, que, segundo a Pasta, passa pela “escuta dos funcionários do órgão”.

A indicação de Pochmann para o cargo foi confirmada na semana passada pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Segundo o Planejamento, a posse do economista no cargo será marcada para depois da divulgação do censo indígena, previsto para acontecer em 7 de agosto, em Belém (PA).

