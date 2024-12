Tebet diz que revisão de gastos está ‘apenas no início’ e que PEC estará no Congresso na terça-feira

Carlos Vasconcellosi Carlos Vasconcellos - https://istoe.com.br/author/carlosvas/ 02/12/2024 - 19:12 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal terá que prolongar sua revisão de gastos públicos em 2025 e 2026 e destacou que a Proposta de Emenda à Constituição sobre os cortes de gastos já estará no Congresso Nacional na terça-feira.

Em entrevista a jornalistas antes do lançamento de livro seu no Rio de Janeiro, Tebet disse que o texto da PEC já está sendo finalizado na sua pasta e destacou que a revisão de gastos no país ainda está apenas no início.

