Tebet diz que pode acompanhar Lula e Haddad na entrega do arcabouço

SÃO PAULO (Reuters) – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira acreditar que acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na apresentação do novo arcabouço fiscal ao Congresso.







“A princípio somos nós três, mas nós estamos com agendas bem tumultuadas, então, se intercalar, um cumpre uma missão… mas acredito que dê pra para acompanhar sim”, disse Tebet a jornalistas em Brasília.

A ministra manteve a previsão de que o texto da proposta de regra fiscal –que impede que as despesas federais cresçam mais do que as receitas– será entregue ao Congresso após reunião de Lula com governadores para discutir a segurança nas escolas, provavelmente a partir do meio-dia.

Segundo Tebet, “em nenhum momento” o governo considerou colocar parâmetros do arcabouço fiscal em lei ordinária, mas sim em projeto de lei complementar. Ela disse que há no texto uma “saída” para fechar as contas em 2026, mas não deu detalhes.

“Tem uma saída para 2026 que é outra que eu não posso adiantar agora, que vai estar no texto e depois vai ficar muito claro em relação ao que eu estou falando”, afirmou.

(Por Luana Maria Benedito)







