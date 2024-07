Tebet diz que governo está ‘tranquilo’ com LDO, que deve ser votada entre agosto e setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 8:36 Para compartilhar:

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 18, que a equipe econômica está”muito tranquila” com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 no Congresso Nacional. De acordo com ela, o projeto foi “bem elaborado” e deve ser votado entre agosto e setembro, “sem nenhum problema”.

“Estamos muito tranquilos. A LDO foi muito bem elaborada por diversas mãos”, disse Tebet, em participação no programa “Bom dia, ministra”, da EBC, nesta quinta.

O relator do projeto da LDO será o senador Confúcio Moura (MDB-RO). Na avaliação da ministra, o senador é, além de experiente, “extremamente comprometido com o Brasil”. “A LDO vai ser votada entre agosto e setembro, sem nenhum problema”, complementou Tebet