Tebet diz que Gleisi vai ajudar na aprovação de medidas econômicas

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), disse que a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, deverá dar suporte à agenda de medidas econômicas do Ministério da Fazenda, a despeito de eventuais discordâncias com o ministro Fernando Haddad. A ex-presidente do PT, segundo Tebet, é capaz de “vestir e desvestir” a camisa de acordo com o cargo que ocupa.

“Ela exercia o papel de presidente de um partido, que tinha uma posição ideológica e econômica muito clara. Ela não podia fazer outra coisa enquanto presidente de partido. Agora ela é uma ministra palaciana, fidelíssima ao presidente Lula, e sabe que o projeto de país que está em andamento na parte econômica é o projeto do governo dela”, disse Tebet, em entrevista à GloboNews exibida na noite da quarta-feira, 12.