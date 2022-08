Tebet diz que é contra o aborto e que Brasil “não está maduro” para discutir o tema

Da Redação 09/08/2022 - 0:59 Compartilhe

Depois de confirmar o registro da candidatura à Presidência da República, Simone Tebet (MDB) participou do programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura, nesta segunda-feira (8). Entre os diversos assuntos, ela precisou responder sobre a liberação ou não do aborto no Brasil.

Questionada sobre seu posicionamento em relação ao aborto, Tebet afirmou que defende o que está na lei – que permite em casos de risco de vida, gravidez após estupro e anencefalia fetal -, mas que, no geral, é contra a medida.

“Sou contra o aborto, salvo nos casos permitidos por lei. Eu vou ao encontro do que pensa a maioria da população, inclusive das mulheres. Estamos diante de um país conservador. Sou uma parlamentar que precisa obedecer a vontade da maioria. Entendo que o Brasil não está maduro para discutir essa relação”, afirmou a candidata.

Novamente questionada sobre o assunto, Tebet ainda reforçou que sua posição sobre o tema não é motivada por qualquer tipo de crença religiosa ou convicação pessoal, mas por ser “vontade da população” no Brasil.