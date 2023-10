Teatro infantil: musical ‘Até as Princesas Soltam Pum’ ganha nova versão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2023 - 13:25 Compartilhe

Em comemoração aos 15 anos de lançamento do livro de mesmo nome, o espetáculo – baseado na história de Ilan Brenman, um dos principais autores da literatura infantil brasileira, premiado no Brasil e no exterior – estreia nova versão, em texto e encenação. O espetáculo faz curta temporada no Teatro Paulo Eiró de 25 a 29 de outubro e ingressos populares a R$ 20,00.

Com adaptação assinada por Marcelo Aouila, tem direção e coreografias de Márcio Vieira, músicas originais e direção musical de Guilherme Miranda, cenário e adereços de Cristina de Lamare, figurinos de Ricardo Rocha e iluminação de Adriana Ortiz, o elenco reúne oito atrores em cena: ADRIELLE CARVALHO, ANA TERRA BLANCO, EDUARDA BELO, GUSTAVO MAYA, JOÃO SOARES, LETÍCIA SANTOS, NEGO ZU e VICTOR GALISTEU.

O livro “Até as Princesas Soltam Pum” já foi traduzido para 12 idiomas e vendeu mais de 600 mil cópias no mundo!

Com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo, através do PROAC Direto, ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM – O MUSICAL estreia na cidade de São Paulo, no Teatro Paulo Eiró, o espetáculo para toda a família cumpre curta temporada entre os dias 25 e 29 de outubro de 2023. Em seguida, se apresenta em Lençóis Paulista, interior do estado de São Paulo. Todas as apresentações são abertas ao público com preços populares promocionais.

Em uma ação de democratização, em todas as apresentações do espetáculo a produção levará alunos de escolas públicas municipais para assistirem ao espetáculo gratuitamente .

ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM – O MUSICAL traz à tona assuntos comportamentais da sociedade. O fato de as princesas soltarem pum, as iguala a todos os seres humanos. Provocamos a discussão, com cultura e humor, sobre o empoderamento feminino e a desmistificação dos ídolos.

Sinopse – O enredo gira em torno de um dia na vida da pequena e curiosa Laura, que se envolve em uma discussão na escola por defender que as princesas mais famosas do mundo não soltam pum. Marcelo, colega de classe, desafia a menina a provar que as princesas não soltam pum. Laura recorre às amigas e ao pai para esclarecer a dúvida. Seu pai, amante dos livros, abre o Livro Secreto das Princesas e Cinderela, Branca de Neve e a pequena sereia Ariel têm seus segredos revelados sobre os puns que soltaram ao longo de suas histórias. Enquanto o pai conta sobre as três princesas, Laura imagina seus colegas nos papéis principais, onde qualquer menina se transforma em princesa e qualquer menino se transforma em um anão ou príncipe. A ambientação do espetáculo também tem conceito no universo escolar. O cenário remete aos brinquedos da hora do recreio, com oito cubos de metalon coloridos e um grande painel ao fundo que mergulha no imaginário das crianças.

“Se você não desconstruir os ídolos, ou o mundo das ideias, o paraíso… Você não consegue amar o mundo como ele é!” – do filósofo Nietzsche.

Com 8 atores em cena, que se revezam em diversos papéis, ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM – O MUSICAL é um projeto para toda a família, valoriza a brasilidade e a cultura nacional. Márcio Vieira que assina a direção e as coreografias deste espetáculo, é premiado pelo seu trabalho no musical “Favela” e dirige a comissão de frente da agremiação carnavalesca Beija Flor de Nilópolis. Guilherme Miranda, músico, palhaço e ator, trabalha para crianças há mais de 22 anos e criou as músicas originais deste espetáculo, que se inspirou em uma ópera-rock com pitadas de funk, rap, trance, soul, passinho e blues.

É justamente no período da infância que a autoestima e o empoderamento começam a ser estabelecidos. A criança é constantemente limitada e moldada pela família para seguir regras estipuladas pela sociedade em que vive. Através do empoderamento, as mulheres estão vencendo barreiras, conhecendo as causas femininas, aumentando o amor próprio e trabalhando pela coletividade. A figura do herói, do mito, possui grande importância no desenvolvimento psíquico do ser humano. Nos primeiros 20 anos de vida, a principal tendência do inconsciente é construir um complexo de Ego forte.

Sônia de Paula e Marcelo Aouila, sócios na Somar Ideias, produtores do “Lê Pra Mim?” (projeto de sucesso de incentivo à leitura), do premiado espetáculo infantil “Barrinho, o menino de barro”, e do inesquecível “O Casamento de Dona Baratinha”, que cumpriu 18 anos em cartaz, realizam projetos culturais desde 1997, se juntaram nesta produção, à Daliléa Ayala, conhecida por sua participação ativa no teatro paulista, tendo atuado em 31 espetáculos de teatro, sendo premiada em duas peças como melhor atriz: “A Cozinha Maluca” e “A Filha Da…”, de Chico Anísio.

ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM – O MUSICAL – adaptação– do livro para o palco pelo também escritor Marcelo Aouila, com supervisão de Saulo Sisnando

e do diretor Márcio Vieira. A parte artística conta com cenário e adereços de Cristina de Lamare, figurinos de Ricardo Rocha e iluminação de Adriana Ortiz.

FICHA TÉCNICA

Autor do livro – ILAN BRENMAN. Adaptação e Coordenação Geral – MARCELO AOUILA.

Colaboração Dramatúrgica, Direção Geral e Coreografias – MÁRCIO VIEIRA. Músicas Originais e Direção Musical – GUILHERME MIRANDA. Elenco (ordem alfabética) – ADRIELLE CARVALHO, ANA TERRA BLANCO, EDUARDA BELO, GUSTAVO MAYA, JOÃO SOARES, LETÍCIA SANTOS, NEGO ZU e VICTOR GALISTEU. Produção executiva e Produção de elenco – SÔNIA DE PAULA. Cenografia e Adereços – CRISTINA DE LAMARE. Figurino – RICARDO ROCHA. Iluminação – ADRIANA ORTIZ. Stand-In – ELVIS VITTÓRIO. Preparação Vocal – MADÁ NERY. Designer Gráfico – LEONARDO MIRANDA. Fotografias – LEANDRO SOUZA. Supervisão de Dramaturgia – SAULO SISNANDO. Assistentes de produção (RJ) – LEA IANNUZZI . Bilheteria e Assistente de produção (SP) – KAIQUE SOARES. Assessoria de imprensa – ARTEPLURAL. Administração das redes sociais – JORGE MARQUES. Operador de som e Assistente de produção – KAIO FARIAS. Produção executiva em São Paulo – ISADORA LOURENÇO. Direção de produção – DALILÉA AYALA. Patrocínio – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO GOV. DE SÃO PAULO ATRAVÉS DO PROAC DIRETO. Realização – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DALILEA AYALA e SOMAR IDEIAS

ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM – O MUSICAL

Sinopse: musical inédito baseado no livro de mesmo nome, o musical gira em torno da pequena Laura, que se envolve em uma discussão na escola por defender que as princesas mais famosas do mundo não soltam pum. Mas a tarefa não será fácil.

Com: Adrielle Carvalho, Ana Terra Blanco, Eduarda Belo, Gustavo Maya, João Soares, Letícia Santos, Nego Zu e Victor Galisteu. Direção: Márcio Vieira.

Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro, São Paulo. Telefone: (11) 5546-0449. Acessibilidade: intérprete de LIBRAS no domingo dia 29 de outubro. Duração: 50min. Ingressos: Sympla. Promocional: R$ 20,00.

https://www.sympla.com.br/evento/ate-as-princesas-soltam-pum-o-musical/2147846. Classificação indicativa: Livre. Recomendado para crianças a partir de .

Patrocínio: Secretaria de estado de cultura do governo de São Paulo, através do PROAC Direto. Realização: Governo do Estado de São Paulo, Somar Ideias e Daliléa Ayala

Datas e horários:

Quarta, dia 25 de outubro, às 10h30 e 15h

Quinta, dia 26 de outubro, às 15h

Sexta, dia 27 de outubro, às 10h30

Sábado e domingo, dias 28 e 29 de outubro, às 16h

