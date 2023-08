Teatro infantil: Cia Truks leva espetáculo gratuito sobre trânsito para os CEUs

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 17:53 Compartilhe

Para tratar questões relacionadas ao trânsito brasileiro, a Cia Truks – referência nacional na arte do teatro de animação, e um dos principais expoentes do teatro para crianças no Brasil – estreia no dia 7 de agosto em São Paulo o espetáculo infantil O Encontro. Inédita na capital paulista, a encenação terá 42 apresentações até 15 de setembro em 15 unidades dos Centros de Educação Unificados (CEUs). O projeto tem o patrocínio da Volkswagen Financial Services, por meio da lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, do Governo Federal – União e Reconstrução.

A montagem aborda com sensibilidade e poesia um tema que envolve todos os cidadãos, desde pequenos, utilizando os já tradicionais bonecos de manipulação direta para desenhar a rotina de dois personagens que cotidianamente vivem os problemas do trânsito em suas cidades.

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) em parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina indicou que cerca de 42% dos acidentes de trânsito no Brasil estão relacionados ao sono. A depressão e outras condições de saúde mental como estresse e ansiedade podem afetar a habilidade de condução de maneira semelhante. Ao reconhecer seus próprios limites e tomar medidas preventivas, os motoristas podem reduzir significativamente o risco de acidentes e garantir uma viagem mais segura.

Linguagem divertida e poética

Com linguagem ora divertida, ora poética, O Encontro conta a história de duas pessoas muito solitárias, cada uma enfrentando sua rotina, sempre igual e sem graça. Vivendo quase que mecanicamente, são dois insones que dormem muito mal, e acordam todos os dias cansados e sem ânimo ou alegria de viver. Seus gestos são caricatos e engraçados, ainda que escondam a tristeza dos personagens. Sentem sono ao volante e facilmente se distraem. Não somente, parecem prestar mais atenção aos seus celulares do que à direção. Dirigem acima da velocidade permitida, enfrentando grandes riscos.

Um certo dia, no meio do caminho entre a cidade A e a cidade B, o tráfego para repentinamente. A estrada está bloqueada. Ouvem-se sons de sirenes e helicópteros, passam ambulâncias. Nossos personagens estacionam os carros, um ao lado do outro, ainda sem se perceberem. Caminham juntos até o local do bloqueio da pista. De lá podem ver que um grave acidente ocorreu. A partir daí seus destinos tomam um rumo inesperado.

Referência nacional

A Cia. Truks é referência nacional na arte do teatro de animação, com 33 anos de atividades e mais de 9 mil apresentações realizadas no Brasil e em 12 países, com mais de 40 prêmios, indicações e menções honrosas, além de 6 livros publicados. Também coordenou por 10 anos o Centro de Estudos e Práticas do Teatro de Animação de São Paulo.

Recebeu os principais prêmios do segmento: o Mambembe, do Ministério da Cultura; o APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte; o Coca Cola de Teatro Jovem; o Teatro Cidadão, da Prefeitura de São Paulo, e o Estímulo da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, entre outros. Coordenou o centro de estudos e práticas do teatro de animação de São Paulo, espaço de referências desta linguagem artística, em projeto da prefeitura do município, entre 2002 e 2012. Todas as peças do grupo podem ser encontradas no site: www.truks.com.br. Mais informações no perfil do Instagram: @ciatruks.

Roteiro das apresentações

O Encontro

Espetáculo teatral para crianças a partir de 4 anos.

7 e 8 de agosto – segunda e terça, 10h e 15h

CEU Butantã

Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1870 – Jardim Esmeralda

______________________________

9 de agosto – quarta, 10h, 15h e 16h15

10 de agosto – quinta, 8h, 11h e 15h

CEU Alvarenga

Estr. do Alvarenga, 3752 – Balneário São Francisco





______________________________

11 de agosto – sexta, 10h e 14h

CEU Pinheirinho

Rua Camilo Zanotti, 92 – Conjunto City Jaraguá

______________________________

14 e 15 de agosto – segunda e terça, 10h e 14h

CEU Capão Redondo

Rua Daniel Gran, s/n – Jardim Modelo

______________________________

21 de agosto – segunda, 10h e 14h

(as duas sessões com LIBRAS)

CEU São Rafael





Rua Cinira Polônio, 100 – Conjunto Promorar Rio Claro

______________________________

22 de agosto – terça, 10h

(com áudiodescrição)

Colégio Vicentino de Cegos Padre Chico

Rua Moreira de Godói, 456 – Ipiranga

______________________________

23 e 24 de agosto – quarta e quinta, 10h e 14h

CEU Parque Bristol

Rua Professor Artur Primavesi, s/n° – Parque Bristol

______________________________

29 de agosto – terça, 9h, 10h30, 14h e 15h30

CEU Casa Blanca

Rua João Damasceno, 85 – Vila das Belezas

______________________________

30 de agosto – quarta, 10h e 14h

CEU Vila Alpina

Rua João Pedro Lecor, 141 – Vila Prudente

______________________________

31 de agosto – quinta, 9h30 e 15h

CEU Heliópolis

Estrada das Lagrimas, 2385 – São João Clímaco

______________________________

4 de setembro – segunda, 10h e 15h

CEU Vila Atlântica

Rua Coronel Jose Venâncio Dias, 840 – Jardim Nardini

______________________________

5 de setembro – terça, 9h e 15h

CEU Tiquatira

Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5280 – Vila Moreira

______________________________

6 de setembro – quarta, 10h e 14h

CEU Taipas

Rua João Amado Coutinho, 240 – Jaraguá

______________________________

12 de setembro – terça, 10h e 15h

CEU Perus

Rua Bernardo José de Lorena, S/N – Vila Fanton

______________________________

15 de setembro – sexta, 9h, 11h e 15h

CEU Meninos

Rua Barbinos, 111 – São João Clímaco

______________________________

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias