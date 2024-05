Teatro do Sesi-SP mantém dois espetáculos com entrada gratuita até 30 de junho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 17:49 Para compartilhar:

Dois espetáculos teatrais em cartaz no Teatro do Sesi-SP com entrada gratuita e fácil acesso por transporte público, na avenida Paulista 1313, chamam a atenção na atual temporada pela qualidade de suas produções. Selecionados por edital e realizados pelo Sesi-SP, “O Vazio na Mala”, para público adulto, e “A História sem Fim”, para crianças e famílias, costumam ter casa cheia desde a estreia – o primeiro no dia 21 e o segundo, 31 de março, seguindo em temporada até 30 de junho .

Criadas para diferentes públicos, são montagens bem cuidadas e têm em comum a referência de seus integrantes no cenário teatral, tanto na qualidade da direção como de elenco, equipe de criativos da iluminação, figurino, cenário, música, vídeo mapping e texto. Kiko Marques e Carla Candiotto têm carreiras consolidadas e faturaram os mais importantes prêmios: ela com Governador do Estado, APCA e o antigo Coca-Cola Femsa; ele com Shell, APCA e Aplauso Brasil.

Enquanto Kiko Marques conta com elenco de veteranos para encenar O Vazio na Mala – Noemi Marinho, Dinah Feldman, Emílio de Melo e Fábio Feldman – Carla Candiotto aposta pela segunda vez em seu grupo vencedor do APCA por Momo e o Senhor do Tempo para contar A História sem Fim– Camila Cohen, Victor Mendes, Thiago Amaral, Ernani Sanches, Eric de Oliveira e agora Carol Badra.

Para montar o clássico de Michael Ende, Candiotto, exigente que é, trabalha desde sempre com Marco Lima na cenografia e bonecos, Wagner Freire na Iluminação, Fábio Namatame no figurino, Roberto Alencar na coreografia, Marcelo Pelegrini na trilha original e para adaptar a obra junta com ela, Victor Mendes.

De seu lado, Marques deu vida à ideia de Dinah Feldman e ao texto de Nanna de Castro junto a ouro grupo de estrelas – o cenógrafo Márcio Medina, o figurinista João Pimenta, a visagista Louise Helène e o iluminador Wagner Pinto, além da competente direção de produção de Marcela Horta. Os craques da imagem, André Grynwask e Pri (UmCafofo), assinam o vídeo mapping dos dois espetáculos.

Versão teatral do clássico de fantasia, em A História sem Fim um dragão branco e um unicórnio azul, em forma de bonecos e animados pelos atores, conduzem a aventura de um menino com poder de imaginar tudo o que deseja. A nova peça da premiada diretora trata da importância da fantasia. Com um pé na ficção e outra na realidade, O Vazio na Mala mescla fatos verídicos a uma trama ficcionada para contar a história de uma família sobrevivente do Holocausto – que imigrou da Alemanha para a China e em seguida fugiu da ocupação japonesa em Shangai, em 1941, vindo para o Brasil.

SERVIÇO

‘O Vazio na Mala’

Culturas em Movimento – coletivo artístico e produção cultural

Drama, adulto, 90 min. Recomendado para maiores de 14 anos .

Centro Cultural Fiesp. Teatro do Sesi – SP. Av Paulista, 1313. centroculturalfiesp.com.br

Dramaturgia: Nanna de Castro. Direção: Kiko Marques. Elenco: Dinah Feldman, Fábio Herford, Emílio de Mello e Noemi Marinho.

Temporada – De quinta a sábado, às 20h. Domingo às 19h.

De 21 de março a 30 de junho de 2024, quinta a sábado às 20h e domingo às 19h .

Libras e audiodescrição: sábados e domingos

Debates: 1 domingo por mês.

Oficina: “Ler Dramaturgia” – com Silvia Gomez.

Dias 06, 13, 20 e 27 de maio, das 19h30 às 21h30 .

Sobre a oficina – Ler para escrever. Escrever como modo de ler. Partindo da inspiração de que “a invenção literária é, na verdade, um trabalho da memória”,

como afirmou o escritor Jorge Luis Borges, esta jornada de encontros é dedicada a quem se interessa em aprofundar o olhar para a leitura de peças teatrais e

suas especificidades: estrutura, imagens, repetições, oposições, tensão e interesse.

‘A História sem Fim’

Drama musicado ao vivo, jovem, 80 min – Recomendado para maiores de 10 anos e para toda família, Adaptação: Carla Candiotto e

Victor Mendes. Direção: Carla Candiotto. Elenco: Camila Cohen, Eric Oliveira, Ernani Sanchez, Carol Badra, Victor Mendes e Thiago Amaral.

Centro Cultural Fiesp. Teatro do Sesi – SP. Av Paulista, 1313. centroculturalfiesp.com.br

Temporada: Quinta e sexta 11h; Sábado e domingo 15h.

De 30 de março a 30 de junho de 2024 .

Gratuito, tem que fazer agendamento pelo meu SESI

Link com fotos/ Crédito: João Caldas –https://postimg.cc/gallery/gkM3X8V