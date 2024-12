Teatro alla Scala de Milão reabre temporada com ópera de Verdi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/12/2024 - 15:01 Para compartilhar:

MILÃO, 7 DEZ (ANSA) – O icônico Teatro alla Scala, em Milão, reabre neste sábado (7) sua temporada lírica com uma apresentação de “A Força do Destino”, de Giuseppe Verdi, um dos eventos mais importantes da cultura italiana.

A tradição, que mobiliza a capital financeira da Itália, ocorre sempre no dia 7 de dezembro, dia de Sant’Ambrogio, padroeiro de Milão.

Neste ano, a reabertura poderá ser acompanhada também ao vivo em 37 lugares da cidade e arredores graças à transmissão da RAI.

A obra foi composta por Verdi em 1862 e é inspirada no romance “Dom Álvaro ou a força do destino”, do Duque de Rivas. Ela será dirigida pela batuta de Riccardo Chailly, com cenário de Leo Muscato, e contará com vozes de estrelas como a soprano Anna Netrebko ou o tenor Brian Jagde, que chega do Liceo de Barcelona para substituir Jonas Kaufmann, que pediu demissão por problemas familiares.

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, não estará presente no camarote de honra neste ano, pois viajou a Paris, na França, para participar da reabertura da Catedral de Notre-Dame após a sua restauração devido a um incêndio devastador.

Entre os presentes estarão a sobrevivente de Auschwitz Liliana Segre; o presidente do Senado, Ignazio La Russa; o prefeito de Milão, Giuseppe Sala; o governador da Lombardia, Attilio Fontana; e o ministro da Cultura, Alessandro Giuli.

Fora do teatro será realizada uma “estreia popular antimilitar” com uma procissão contra a guerra e a lei de segurança. Mais cedo, inclusive, houve uma prévia com um flash mob em que expoentes do centro social Cantiere despejaram esterco na frente do teatro e colocaram sobre fotos com os rostos de, entre outros, os premiês da Itália, Giorgia Meloni, e de Israel, Benjamin Netanyahu, a quem chamaram de “criminoso de guerra”.

