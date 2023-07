TCU vai investigar passagem de Mauro Cid pai pela Apex da Flórida

Por Leonel Rocha, da Coluna

Os problemas da família Cid não acabam. O general da reserva Mauro Cezar Cid foi exonerado da unidade da Apex da Flórida (a agência de exportação do Governo do Brasil) em janeiro com a mudança de Governo. Mas deixou pendências que trazem constrangimento agora ao Palácio do Planalto.

Mesmo fora do cargo, Cid pai conseguiu manter como gerentes na agência Fernando Spohr e Paola Buono. Admitidos sem concurso e com salários de US$ 10 mil mensais, cada, as contratações dos funcionários devem virar alvo de investigação do Tribunal de Contas da União, garantem fontes do orgão.

Amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o oficial é pai do tenente-coronel Mauro Cid, preso por adulterar o cartão de vacina do então chefe e agora investigado por suspeita de tentativa de golpe de Estado.

