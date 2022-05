TCU forma maioria para aprovar privatização da Eletrobras

(Reuters) – O Tribunal de Contas da União formou maioria nesta quarta-feira para aprovar a privatização da Eletrobras, em análise que tratou da modelagem e do preço mínimo das ações da operação, apesar de forte oposição manifestada por um dos ministros, o revisor do processo, Vital do Rêgo.

A votação ainda não havia sido formalmente concluída no início da noite, mas as manifestações dos ministros deram sinal verde a um importante passo para que a companhia possa concretizar sua oferta de capitalização em bolsa.





Em plenário, mostraram-se favoráveis ao prossegimento da operação da Eletrobras os ministros Aroldo Cedraz (relator do processo), Antonio Anastasia, Augusto Nardes, Benjamin Zymler, Bruno Dantas, Jorge Oliveira e Walton Alencar.

A posição contrária veio de Vital do Rêgo, que havia pedido vista do processo no mês passado. Antes da votação de mérito desta quarta-feira, ele propôs paralisar novamente o processo devido a uma auditoria em curso pelo TCU, mas a sugestão foi rejeitada pelos demais ministros.

(Por Letícia Fucuchima)