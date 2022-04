TCU divulga pauta da próxima semana sem privatização da Eletrobras

O Tribunal de Contas da União (TCU) frustrou as expectativas do governo federal e publicou no período da noite desta sexta-feira, 8, a pauta de julgamento da próxima semana sem constar a análise da segunda etapa da privatização da Eletrobras. O governo aguardava que a Corte de Contas concluísse o processo até a sessão da próxima quarta-feira, 13, para conseguir finalizar a venda da estatal em um mês, até o dia 13 de maio.

O ministro Aroldo Cedraz pode, se quiser, pedir a inclusão do processo da pauta a qualquer momento.

Entretanto, como informou na quinta-feira o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele estará fora de Brasília nas próximas duas semanas. Segundo a pauta divulgada hoje, ele relatará somente três processos na próxima sessão.

Apesar de não estar na capital, pessoas próximas ao ministro afirmam que ele ainda pode relatar o processo virtualmente, já que as sessões do TCU ocorrem em modelo híbrido.

Por outro lado, uma ala da Corte acha difícil que isso ocorra, tendo em vista a magnitude do julgamento – considerado o mais importante do ano, até o momento, no Tribunal.

