TCU decidirá se concessionárias podem recuar em desistência de contratos, diz Rui Costa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 15:55 Compartilhe

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira, 20, que o Tribunal de Contas da União (TCU) dará a palavra final se concessionárias podem recuar na desistência de contratos firmados com o governo.

“Houve várias manifestações de ‘desistência da desistência’ de contratos: concessionários que haviam sinalizado que queriam desistir das concessões voltaram atrás e sinalizaram a desistência de algo que chegaram a formalizar, o pedido de desistência das concessões”, afirmou o ministro em almoço organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

De acordo com o chefe da Casa Civil, o recuo das concessionárias se deu porque houve uma “virada de página” no País com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O mundo passou a olhar, e todos os indicadores sinalizam retomada do investimento”, declarou.

Rui Costa assegurou que o Palácio do Planalto tem interesse em manter, reabilitar e renegociar contratos para “trazer volume de investimentos bastante considerável” a partir deste semestre. “É por isso que fizemos a consulta ao TCU. Com isso, vamos reabilitar os contratos do país e vamos retomar de imediato as concessões”, acrescentou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias