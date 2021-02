TCU dá 15 dias para Ministério da Saúde explicar distribuição de cloroquina

O ministro Bejamin Zymler, do Tribunal de Contas da União (TCU), deu o prazo de 15 dias para que o Ministério da Saúde e o Exército informe sobre a produção e distribuição de cloroquina contra a Covid-19. O medicamento não tem eficácia comprovada contra a doença. As informações são do G1.

O TCU pediu informações sobre o armazenamento de 3 milhões de comprimidos do medicamento que foram doados pelos Estados Unidos e os critérios para distribuir os medicamentos produzidos pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército.

O ministro também solicita informações sobre a dispensa de licitação para compra do Sal Difosfato, substância usada para produzir cloroquina. A área técnica do TCU já tinha apontado ilegalidade no fornecimento do medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja também