Tchouaméni vira desfalque do Real Madrid para final da Liga dos Campeões diante do Borussia

O Real Madrid vai ter um importante desfalque diante do Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões. Com uma lesão no terceiro metatarso do pé esquerdo, o volante Tchouaméni está fora do confronto. O anúncio foi feito pelo técnico Carlo Ancelotti, em entrevista concedida nesta sexta-feira.

O jogador se machucou no duelo com o Bayern de Munique, pelo segundo confronto das semifinais da competição. “O Tchouaméni não vai estar em condições de jogar. Ele vai seguir o tratamento para se recuperar e disputar a Euro”, afirmou o treinador.

Com o veto já oficializado, Ancelotti deve lançar mão de Eduardo Camavinga para atuar no meio-campo. A mudança faz o time perder um pouco do poder de marcação, mas ganha em mobilidade e toque de bola.

A final da Liga dos Campeões está marcada para o dia 1º de junho e o duelo vai ser disputado no tradicional estádio de Wembley. Antes dessa partida, porém, o comandante do Real Madrid ainda tem um jogo com caráter protocolar para cumprir.

Campeão antecipado do Campeonato Espanhol, O Real finaliza a sua participação na competição neste sábado, diante do Betis, pela última rodada do torneio. No treino desta sexta-feira, os jogadores cumpriram uma parte de exercícios físicos e depois fizeram um trabalho tático.