Tcheca Katerina Siniakova é campeã do WTA 250 de Bad Homburg

A tenista tcheca Katerina Siniakova, número 52 do mundo, foi campeã do WTA 250 de Bad Homburg (Alemanha) neste sábado (1), ao derrotar na final a italiana Lucia Bronzetti (65ª).

Siniakova fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-6 (7/5), em uma hora e 56 minutos.

A final foi interrompida pela chuva quando a tcheca vencia o segundo set por 2-1. Após o reinício do duelo, ela não perdeu a concentração e fechou o jogo no tie break.

A dois dias do início do torneio de Wimbledon, Siniakova conquista seu quarto título no circuito da WTA, depois de vencer em Shenzen (China) e Bastad (Suécia), em 2017, e Portoroz (Eslovênia), no ano passado.

Número 1 do mundo nas duplas, Siniakova venceu em 2023 o Aberto da Austrália e o WTA 1000 de Indian Wells ao lado de sua compatriota Barbora Krejicikova.

Na chave de simples de Wimbledon, onde nunca passou da terceira rodada, ela vai enfrentar na estreia a chinesa Qinwen Zheng (24ª).

