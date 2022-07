Tchê Tchê sobe de produção e celebra momento no Botafogo: ‘É a melhor fase desde a minha chegada’ Meio-campista teve as melhores marcas físicas da temporada nos últimos três jogos. Glorioso volta a campo no sábado, às 19h, contra o Corinthians, pelo início do returno







Após um longo período de irregularidade, o Botafogo voltou a atuar bem e apresentar volume de jogo e ofensividade. Contra o Athletico-PR, o time não só se impôs, como saiu de campo com os três pontos. Tchê Tchê foi um dos atletas que subiram de produção com as melhores marcas físicas da temporada nos últimos três jogos.

– Fico feliz pelo momento que estou vivendo no clube. Tenho certeza que é a minha melhor fase desde a minha chegada e meus companheiros tem me ajudado bastante também. Nada mais é do que estar colhendo frutos de coisas que venho trabalhando. Tenho feito treinos a parte em casa também para aprimorar minha parte física, ganho de força e esse tipo de coisa que ajuda muito hoje em dia com a intensidade que o jogo sempre pede – disse o volante, e emendou:

– Fico feliz por colher isso agora. Tenho conseguido desempenhar bem fisicamente, aguentando firme até o final dos jogos e isso é de extrema importância para que eu possa ajudar meus companheiros – completou.

No duelo contra os paranaenses, o Botafogo teve o seu melhor índice coletivo da temporada. A distância total percorrida foi de 115km, sendo 63% das ações em alta intensidade no campo coletivo.

– Nunca deixamos de trabalhar em nenhum momento e temos a confiança de todos para que a gente venha conseguir os resultados necessários que o clube almeja neste ano. É notória a evolução nas últimas partidas e nesse último jogo mais do que jogamos bem, conseguimos a vitória que a gente sempre buscava e no meio do caminho acaba não ocorrendo – frisou, e acrescentou:



– Sabemos que é muito mais fácil trabalhar com vitórias do que quando você não as alcança. É um conjunto de fatores e o importante é procurar absorver as coisas que o Mister nos passa – valorizou Tchê Tchê.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O jogo marcará o início do returno, e a equipe carioca soma 24 pontos e ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro.

