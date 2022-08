Tchê Tchê diz que Botafogo perdeu o controle com a expulsão, mas cita evolução: ‘Temos um padrão de jogo’

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 23:33 Compartilhe

O Botafogo voltou a atuar no Nilton Santos, mas teve dificuldade na articulação das jogadas e em ser eficiente para balançar a rede. Com isso, mais um tropeço diante da sua torcida, desta vez no empate sem gols com o Atlético-GO. Na saída de campo, o volante Tchê Tchê disse que a equipe fez uma boa partida, mas acabou perdendo o controle quando Philipe Sampaio foi expulso na etapa final.

– Claro que a gente entrou querendo a vitória acima de tudo. Infelizmente, a gente não conseguiu. A partida ficou um pouco mais difícil quando ficamos com um a menos e perdemos um homem ali. É importante também somar pontos, saber jogar o campeonato – disse, e emendou:

– A gente fez uma boa partida, mas no final, infelizmente, perdemos um pouco o controle com um jogador a menos. Agora é pensar no próximo desafio, em um jogo fora de casa que temos total condição de buscar os três pontos – completou.

Com o tropeço, o alvinegro soma 26 pontos, a cinco da zona de rebaixamento. O desempenho como mandante segue bem abaixo do que a torcida espera, deixando pontos importantes pelo caminho no início do returno.

– Cada um faz a análise do jeito que imagina, Sei que a gente vem em uma boa evolução. Mas acabamos tendo alguns resultados em jogos atrás que não gostaríamos de ter obtido. Mas é isso, independente de jogar dentro ou fora de casa, temos um padrão de jogo e estamos mantendo. Buscando os melhores resultados possíveis e agora é seguir trabalhando para conseguir esses pontos fora de casa – salientou.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo contra o lanterna Juventude, às 11h, no Alfredo Jaconi. A equipe carioca terá novamente uma semana livre de preparação para tentar voltar a vencer no campeonato pela 23ª rodada.

