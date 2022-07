Tchê Tchê diz que Botafogo fez ‘jogo equilibrado’ contra o Corinthians: ‘Infelizmente o gol não saiu’ Alvinegro começou bem, mas se desorganizou com a saída de Fernando Marçal e ao sofrer o gol. Apesar do revés, meio-campista acredita que time teve mais posse e faltou marcar







O Botafogo até começou bem a partida contra o Corinthians, mas, após sofrer o primeiro gol, se desorganizou e saiu de campo derrotado por 1 a 0. Apesar do revés, o meio-campista Tchê Tchê disse que a equipe fez um jogo equilibrado, teve mais posse de bola, mas não conseguiu balançar a rede.

– Acho que a gente fez um jogo muito equilibrado diante de uma equipe que vem muito bem no campeonato. Sabíamos que seria uma disputa bem difícil e equilibrada como foi. Nós tivemos mais posse de bola, controlamos bastante o jogo – disse, e em seguida completou:



+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

– Sabemos que a equipe deles se defende de maneira coesa há muitos anos. Sofrem pouco durante as partidas. Mas conseguimos assustá-los também e infelizmente o gol não saiu hoje. Agora é pensar no próximo jogo diante da nossa torcida, do nosso comando que é a nossa casa e fazer um grande jogo – acrescentou.

O time teve dificuldade para incomodar o adversário e só conseguiu ser mais efetivo na reta final com duas chances. O gol do Corinthians surgiu de uma falha na saída de bola do zagueiro Lucas Mezenga, que errou um passe.

+ ATUAÇÕES: Lucas Mezenga falha em revés do Botafogo para o Corinthians; Hugo entra mal e concede espaço

O Alvinegro volta a campo no dia 6, próximo sábado, para medir forças com o Ceará, às 16h30, no Nilton Santos. A partida será válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda do returno.

E MAIS:

E MAIS: