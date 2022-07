Tchê Tchê comenta apoio da torcida em derrota do Botafogo: ‘Hoje reconheceram nossa entrega’ Meia também admitiu que a equipe tenha oscilado em um ano de reconstrução do clube em meio à SAF

Na derrota do Botafogo para o Atlético-MG neste domingo, parte da torcida presente no Nilton Santos vaiou a equipe, como de costume, após o apito final. Porém, alguns torcedores também aplaudiram a entrega dos jogadores na partida. Na zona mista, Tchê Tchê reconheceu a cobrança da torcida nos últimos jogos do Glorioso em casa.

+ Com gol de Zaracho, Atlético-MG vence o Botafogo e dorme na liderança do Brasileirão



– (A torcida) tem o direito de nos vaiar, eu entendo, claro que não é o cenário ideal, isso não ajuda ninguém dentro de campo. Mas não estamos aqui para julgar, queremos vencer sempre, queremos ter o apoio da torcida como o ‘12º jogador’ em todos os jogos. E hoje reconheceram nossa entrega. Mas é difícil mesmo, sabemos que estão sedentos por bons resultados, a torcida vem cobrando muito para que o time possa evoluir.

Tchê Tchê também comentou sobre a oscilação da equipe durante a temporada. O meia reconhece a falta de bons resultados recentes do Botafogo em um ano de reconstrução do clube com o investimento da SAF.

+ Veja a tabela do Brasileirão



– O pensamento é jogo a jogo, esperamos ter a melhor colocação possível e trabalhamos muito sério para que isso aconteça. Claro que um pouco de oscilação vai acontecer porque estamos em uma equipe que vem se reconstruindo esse ano com a SAF. Então é natural, a cobrança vai ter. Nós nos cobramos demais internamente também quando o resultado não vem.

Com mais uma derrota, o Botafogo ocupa a 11ª colocação da tabela do Brasileirão, com 21 pontos. O Alvinegro, agora, volta a campo na quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro.

E MAIS:

E MAIS: